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В Киеве запустили еще четыре маршрута: список

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В Киеве запустили еще четыре маршрута: список

УНИАН

В Киеве возобновили движение два трамвайных и два троллейбусных маршрута.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Теперь будут работать трамвайные маршруты:

  • № 11 от – Контрактовая площадь – улица Иорданская
  • № 22А – бульвар Перова – ст. м. "Лесная"

Троллейбусные маршруты:

  • № 27К – ст. м. "Почайна" – ДСК-3 на проспекте Отрадном
  • № 31 – улица Милославская до железнодорожной станции "Зенит"

Список актуальных маршрутов Киева доступен по ссылке – https://bit.ly/3xB5UPD.

Ранее в КГГА заявили, что в столице возобновили работу сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов. Для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua.

Напомним, что из-за российской агрессии в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено. Проезд в столице бесплатный.

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