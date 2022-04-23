В Киеве запустили еще четыре маршрута: список

В Киеве запустили еще четыре маршрута: список

В Киеве возобновили движение два трамвайных и два троллейбусных маршрута.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

Теперь будут работать трамвайные маршруты:

№ 11 от – Контрактовая площадь – улица Иорданская

№ 22А – бульвар Перова – ст. м. "Лесная"

Троллейбусные маршруты:

№ 27К – ст. м. "Почайна" – ДСК-3 на проспекте Отрадном

№ 31 – улица Милославская до железнодорожной станции "Зенит"

Список актуальных маршрутов Киева доступен по ссылке – https://bit.ly/3xB5UPD.

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Ранее в КГГА заявили, что в столице возобновили работу сервисы по прокату велосипедов и электросамокатов. Для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua.

Напомним, что из-за российской агрессии в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено. Проезд в столице бесплатный.