З Києва до Ірпеня запускають перші маршрутки: розклад руху

З Києва до Ірпеня запускають перші маршрутки: розклад руху

Мер Ірпеня анонсував відновлення руху громадського транспорту до Києва.

Від 25 квітня між Києвом та Ірпенем частково відновлять рух громадського транспорту.

Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Багато хто з вас просив запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися із перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів ущільнювати графіки", — зазначив він.

Перші маршрутки, які курсуватимуть між Києвом та Ірпенем:

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК "Синергія") – Київ (м. Академмістечко) – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь – Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 11 Лінія – Військовий шпиталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська центральна лікарня ( Буча, вул. Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенка – Пушкінська – Університетська – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Нагадаємо, що з Києва до Чернігова "Укрзалізниця" запустила поїзд з нових українських вагонів.

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