Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Двоє дітей загинули внаслідок розстрілу авто військовими РФ на Київщині – триває розслідування

Дата публікації
Перегляди
1451
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Двоє дітей загинули внаслідок розстрілу авто військовими РФ на Київщині – триває розслідування

Прокуратура Київської області

Двоє дітей віком трьох та 15 років загинули на місці, їхній батько отримав вогнепальне поранення голови.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, на початку березня на території с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району військові РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї та військової техніки по цивільному автомобілю, на якому родина намагалася евакуюватися з окупованого населеного пункту. В результаті атаки ворога двоє дітей віком трьох та 15 років загинули на місці, їхній батько отримав вогнепальне поранення голови.

На теперішній час у рамках кримінального провадження встановлено та допитано очевидців вказаного злочину,  тіла загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Ірпені троє окупантів на очах 17-річної дівчини зґвалтували її маму та молодшу 15-річну сестру. Росіяни з особливою жорстокістю били і ґвалтували жінку та її неповнолітню доньку. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.

Уроки історії: мародерство, зґвалтування та насильство – характерні риси російської армії

Уроки історії: мародерство, зґвалтування та насильство – характерні риси російської армії

Читайте також:

Наступна публікація