У Києві "замінували" усі ТРЦ

У Києві поліція отримала інформацію щодо замінування всіх столичних торгово-розважальних центрів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram ввечері 4 вересня.

"Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися в разі необхідності. Нагадаємо, 1.09 та сьогодні, 4.09, були хибні мінування всіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усіх необхідних заходів. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в Києві 4 вересня поліція знову отримала повідомлення про замінування всіх середніх шкіл і коледжів.

Зазначимо, що 1 вересня у Києві також надійшло повідомлення про начебто замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.