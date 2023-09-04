У Києві керівництво дитячо-юнацької спортивної школи викрили у розтраті 1 мільйона доларів

Виконувач обов’язків директора КДЮСШ "Школа спорту", знаючи, що обсяги здійснених підрядником робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах, підписав акти приймання виконаних робіт.

У Києві керівництво дитячо-юнацької спортивної школи викрили у розтраті 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт школи.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора КДЮСШ "Школа спорту" у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту приміщення школи (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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Згідно з матеріалами слідства, між "Школою спорту" в особі керівника та підрядною організацією у 2021 році були укладені договори щодо закупівлі робіт за державні кошти.

Підозрюваний, достовірно знаючи, що обсяги здійснених підрядником робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах, підписав акти приймання виконаних робіт.

Сума збитків, завданих столичному бюджету, становить близько 1 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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