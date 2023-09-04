Цьогорічне літо стало одним з найтепліших у Києві від 1881 року

Цьогорічне літо у Києві зайняло шосту позицію серед найтепліших від 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними мереоспостережень, середня температура повітря влітку у Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму. Як зазначають синоптики, найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було зафіксовано у серпні.

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Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура вдень піднялась до +35,9°С.

Протягом цього літа було встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші – у серпні.

Спекотне літо у Києві / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Водночас кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122% кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні – аж дві місячні норми.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у вересні. За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19°С тепла, в Карпатах – 12-13°С. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

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