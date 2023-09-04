Цьогорічне літо стало одним з найтепліших у Києві від 1881 року

У столиці цього літа зафіксовано 13 температурних рекордів.
Цьогорічне літо у Києві зайняло шосту позицію серед найтепліших від 1881 року.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними мереоспостережень, середня температура повітря влітку у Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму. Як зазначають синоптики, найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було зафіксовано у серпні.
Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура вдень піднялась до +35,9°С.
Протягом цього літа було встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші – у серпні.
Водночас кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 242 мм, або 122% кліматичної норми. Найбільше їх випало у липні – аж дві місячні норми.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у вересні. За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19°С тепла, в Карпатах – 12-13°С. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.