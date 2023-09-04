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В Киеве "заминировали" все ТРЦ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве "заминировали" все ТРЦ

Взрывотехническая служба

Столичная полиция отрабатывает ситуацию собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

В Киеве полиция получила информацию о заминировании всех столичных торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram вечером 4 сентября.

"Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Напомним, 1.09 и сегодня, 4.09, были ложные минирования всех школ Киева. Поэтому сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизацию ситуации с безопасностью в Киеве никто допустит", – отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, в Киеве 4 сентября полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей.

Отметим, что 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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Дата публикации
Просмотры
456
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