В Киеве "заминировали" все ТРЦ

Столичная полиция отрабатывает ситуацию собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

В Киеве полиция получила информацию о заминировании всех столичных торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram вечером 4 сентября.

"Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Напомним, 1.09 и сегодня, 4.09, были ложные минирования всех школ Киева. Поэтому сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизацию ситуации с безопасностью в Киеве никто допустит", – отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, в Киеве 4 сентября полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей.

Отметим, что 1 сентября в Киеве также поступило сообщение о якобы заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.