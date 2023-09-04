У Києві перейменують заклади освіти, назви яких пов’язані з РФ

На думку депутатки, процес перейменування "є важливою складовою процесу декомунізації та деколонізації у столиці".

У Києві перейменовують 11 закладів загальної середньої та мистецької освіти, бо їхні назви пов’язані з Росією або її сателітами. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха вважає, що перейменування шкіл, бібліотек, музичних та художніх шкіл "є важливою складовою процесу декомунізації та деколонізації у столиці".

"В умовах сьогодення набувають особливої актуальності питання збереження національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Саме тому необхідно позбутись усіх тих назв та наративів, які століттями нам нав’язувала країна-агресор. Наразі триває процес перейменування 11 закладів освіти та культури", – наголосила Муха.

За її словами, трудові колективи звертаються з ініціативою відмовитись від раніше присвоєних назв або ж пропонують перейменувати заклади на честь відомих українців чи ж назви історичної місцевості.

Депутатка додала, що всі 11 пропозицій щодо перейменувань пройшли громадське обговорення, а також їх підтримала комісія з питань найменувань.

Нагадаємо, жителі Южноукраїнська на Миколаївщині оберуть нову назву міста.

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