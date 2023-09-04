Заборонено робити фото та відео: в одному з районів Києва проводяться військові навчання

Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки й ведення оборонної операції.

У межах Дарницького району Києва 4 вересня та протягом трьох наступних днів проводитимуть військові навчання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Telegram.

"Відcьогодні та протягом трьох наступних днів у межах Дарницького району угруповання сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання", – йдеться у повідомленні.

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Мета – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"Наголошуємо про заборону знімати та оприлюднювати відео- й фотоматеріали пересування військових і техніки", – додали в КМВА.

Нагадаємо, в Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

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