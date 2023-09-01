Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось

В Києві 1 вересня невідомі нібито замінували усі середні школи. На місцях працювали екстрені служби, однак загроза не підтвердилася.

Столична поліція у День знань 1 вересня отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. На щастя, повідомлення виявилося фейковим.

Про це повідомили у КМДА.

"Після повідомлення про замінування, була проведена ретельна перевірка усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Інформація не підтвердилась. Виклик був хибним", - повідомили у столичній міськраді.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив що Міносвіти України не скасовувало дистанційного навчання у школах, тож воно доступне поряд із офлайн-навчанням.

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