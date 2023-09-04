Запросив на побачення та змусив вжити наркотик: у Києві чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

У Києві судитимуть 41-річного місцевого мешканця, який запросив на побачення 12-річну дівчинку, змусив її вжити наркотик і зґвалтував. Зловмисник спершу не відпускав потерпілу додому, потім накачав амфетаміном, а згодом, скориставшись безпорадним станом дівчинки, вчинив стосовно дитини сексуальне насильство.

Подробиці цього злочину повідомила поліція Києва.

У квітні до Дніпровського управління поліції надійшла заява від жінки про те, що стосовно її 12-річної доньки було вчинене сексуальне насильство. Зі слів матері, протиправні дії скоїв невідомий чоловік, до якого напередодні неповнолітня донька їздила на зустріч.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний місцевий мешканець, який познайомився з неповнолітньою в соцмережі.

"Чоловік тривалий час вів переписку з дівчинкою, а потім запросив на побачення. Після прогулянки малолітня хотіла поїхати додому, але новий знайомий чинив на неї психологічний тиск і наполіг на тому, щоб дівчинка пішла слідом за ним. Таким чином вона опинилася в гаражі зловмисника у Дніпровському районі. 41-річний киянин наказав дівчинці вимкнути телефон і змусив вжити амфетамін, після чого вона стала погано почуватися. Зловмисник вирішив скористатися її безпорадним станом і зґвалтував дитину, після чого зачинив у гаражі та пішов у своїх справах. Оскільки донька не виходила на зв’язок, мати звернулася до поліції з повідомленням про зникнення. За кілька годин ми розшукали дівчинку та затримали підозрюваного", – розповів Джус.

Слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Києва повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі малолітньої особи;

ч. 1 ст. 309 – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту;

ч. 3 ст. 314 – незаконне введення в організм малолітньої особи психотропних речовин.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На час слідства підозрюваний перебував під вартою", – зазначив Валерій Джус.

Нагадаємо, в парку Партизанської слави в Києві чоловік зачинив хлопчика в кабінці вбиральні та намагався зґвалтувати.

Читайте також: