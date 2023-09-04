В Києві знову "замінували" всі школи: що відомо

У Києві 4 вересня поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів, тож зараз вживаються необхідні заходи.

Про це повідомили в КМВА.

"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", – йдеться в заяві військової адміністрації.

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Там зазначили, що рішення про евакуацію дітей та вчителів із приміщень ухвалюватимуть адміністрація навчальних закладів та поліція.

В КМВА закликали зберігати спокій та стежити за оновленням інформації.

Нагадаємо, 1 вересня у Києві також надійшло повідомлення про начебто замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

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