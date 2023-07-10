Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві зафіксовано новий погодний рекорд: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві зафіксовано новий погодний рекорд: що відомо

Київ 7 липня встановив рекорд добової кількості опадів / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

У столиці 7 липня було зафіксовано рекордну кількість опадів – 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

У Києві зафіксували новий погодний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 7 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

У понеділок, 10 липня, до речі, також пройде невеликий дощ.

Нагадаємо, в Києві 7 липня залпова злива накоїла лиха: людей буквально зносило потоками води, пошкоджено деякі дороги. Виникли підтоплення у Голосіївському і Печерському районах. Вода дісталася підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан. У торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza в одній із крамниць утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
465
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація