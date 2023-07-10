СБУ викрила екснардепа-комуніста, який звертався до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"

Колишній нардеп очікував на "бліцкриг" росіян і швидку окупацію Києва, про що розповідав серед оточуючих.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої Комуністичної партії, який підтримав збройну агресію РФ проти України.

Про це 10 липня повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої "міжнародної спілки радянських офіцерів" до президента РФ Володимира Путіна. У цьому "листі" його підписанти просили очільника Кремля визнати "суверенітет" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.



Крім того, протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за "приєднання" захопленої частини сходу України до РФ. Також він виступав за офіційне введення на територію України російських військ.

Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на "бліцкриг" росіян швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих. Також він підбурював своїх знайомих допомагати окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру керівниці суду з Черкащини за фактом виправдовування збройної агресії Росії.

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