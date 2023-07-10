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В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині

В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині

В Україні успішно трансплантували серце дитині / Фото: pixabay.com

Трансплантація минула успішно. 

Сьогодні вночі, 10 липня, українські медики вперше виконали трансплантацію серця шестирічній дівчинці. Операцію провели в Інституті серця. 

Про це на своїй повідомив український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, заслужений лікар України, директор Інституту серця Борис Тодуров. 

"Сьогодні вночі в інституті виконано трансплантацію серця шестирічній дівчинці. Операція пройшла гладко, дівчинка екстубована за дві години після операції. Подробиці опублікуємо пізніше", — написав Борис Тодуров.

Нагадаємо:

  • Українські військові хірурги у прифронтовому шпиталі провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі, і врятували життя українського захисника.
  • В Інституті серця у Києві провели унікальну операцію. Це перша операція з шунтування одразу декількох коронарних артерій з мінідоступу на серці, що працює.
  • У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця. Лікарі Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

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