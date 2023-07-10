В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині

Сьогодні вночі, 10 липня, українські медики вперше виконали трансплантацію серця шестирічній дівчинці. Операцію провели в Інституті серця.

Про це на своїй повідомив український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, заслужений лікар України, директор Інституту серця Борис Тодуров.

"Сьогодні вночі в інституті виконано трансплантацію серця шестирічній дівчинці. Операція пройшла гладко, дівчинка екстубована за дві години після операції. Подробиці опублікуємо пізніше", — написав Борис Тодуров.

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