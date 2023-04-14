Пацієнт у 40 років переніс інфаркт і за п'ять років проблеми з серцем загострились. Стентування було вже неможливим і він потребував відкритої операції.

В Інституті серця у Києві провели унікальну операцію. Це перша операція з шунтування одразу декількох коронарних артерій з мінідоступу на серці, що працює.

Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України.

Пацієнт з Кривого Рогу в 40 років переніс інфаркт і за п'ять років проблеми з серцем загострились. Стентування було вже неможливим і він потребував відкритої операції.

Як зауважили в медзакладі, нещодавно був успішно прооперований та днями вже виписаний додому.

“Хочемо ще раз наголосити, за будь-яких незвичних симптомів, болю в серці, задишці та втомі – не зволікайте, звертайтесь до лікаря. Рання діагностика та профілактика серцевого судинних хвороб рятують життя”, – говорять хірурги.

Нагадаємо, українські військові хірурги у прифронтовому шпиталі провели унікальну операцію, яка не має аналогів у світі, і врятували життя українського захисника.

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