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В Институте сердца в Киеве провели уникальную операцию

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Институте сердца в Киеве провели уникальную операцию

Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Пациент в 40 лет перенес инфаркт и через пять лет проблемы с сердцем обострились. Стентирование было уже невозможно и он нуждался в открытой операции.

В Институте сердца в Киеве была проведена уникальная операция. Это первая операция по шунтированию сразу нескольких коронарных артерий по минидоступу на работающем сердце.

Об этом сообщили в Институте сердца Минздрава Украины.

Пациент из Кривого Рога в 40 лет перенес инфаркт и через пять лет проблемы с сердцем обострились. Стентирование было уже невозможно и он нуждался в открытой операции.

Как отметили в медучреждении, недавно был успешно прооперирован и на днях уже выписан домой.

"Хотим еще раз подчеркнуть, при любых необычных симптомах, боли в сердце, одышке и усталости – не медлите, обращайтесь к врачу. Ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых болезней спасают жизнь”, – говорят хирурги.

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Напомним, украинские военные хирурги в прифронтовом госпитале провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире, и спасли жизнь украинского защитника.

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Дата публикации
Просмотры
326
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