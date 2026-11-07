Рух метро в Києві під загрозою нових зупинок: що сталося

У Києві можливі нові зупинки метро

Реклама

У Києві пасажирів метрополітену попередили про можливі тимчасові зупинки поїздів та збільшення інтервалів руху. Причиною є часті та значні коливання напруги в зовнішній електромережі.

Про це повідомили в КМДА.

Реклама

Наразі рух поїздів на всіх лініях столичного метро відновлено. Втім, через нестабільне електропостачання підземка може працювати з перебоями, а рух потягів — тимчасово призупинятися.

Реклама

Зокрема, через перепади напруги можливе збільшення інтервалів між поїздами. Крім того, проблеми з електроживленням можуть впливати на роботу ескалаторів, які також можуть ненадовго зупинятися.

«Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено Північний міст. Зранку 7 листопада рух переправою закрили в обидва боки. Через обмеження у столиці відбулися зміни у роботі наземного транспорту.

Новини партнерів