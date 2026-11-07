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- Київ
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Рух метро в Києві під загрозою нових зупинок: що сталося
Пасажирів київського метро попередили про можливі перебої в русі поїздів.
У Києві пасажирів метрополітену попередили про можливі тимчасові зупинки поїздів та збільшення інтервалів руху. Причиною є часті та значні коливання напруги в зовнішній електромережі.
Про це повідомили в КМДА.
Наразі рух поїздів на всіх лініях столичного метро відновлено. Втім, через нестабільне електропостачання підземка може працювати з перебоями, а рух потягів — тимчасово призупинятися.
Зокрема, через перепади напруги можливе збільшення інтервалів між поїздами. Крім того, проблеми з електроживленням можуть впливати на роботу ескалаторів, які також можуть ненадовго зупинятися.
«Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено Північний міст. Зранку 7 листопада рух переправою закрили в обидва боки. Через обмеження у столиці відбулися зміни у роботі наземного транспорту.