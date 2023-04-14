Під Києвом згоріла церква Святої Мотрони: фото

У селі Гута Межигірська Вишгородського району на Київщини горіла церква.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

"13 квітня о 20:50 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання церкви Святої Мотрони у селі Гута Межигірська Петрівської об’єднаної територіальної громади. До місця події було направлено чергові караули 37-ї, 38-ї та 39-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Вишгород, села Нові Петрівці та селища Димер. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить приміщення релігійної будівлі по всій площі", - йдеться у повідомленні.

О 21:25 пожежу було локалізовано, о 21:35 – повністю ліквідовано.

Постраждалих та загиблих на місці події не виявлено.

Причина виникнення загорання встановлюється.

Зазначимо, що церква належала УПЦ МП.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі, що належить УПЦ МП. Причина займання наразі встановлюється.

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