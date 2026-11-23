Наслідки атаки на Димер / © ДСНС

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У селищі Димер Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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За його словами, під час розбору зруйнованих конструкцій рятувальники виявили та деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

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На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби — пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуюють мешканців зруйнованого будинку у Димері на Київщині.

Нагадаємо, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.

Раніше у МВС розповіли деталі порятунку з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.

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