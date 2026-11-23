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Кількість загиблих у Димері на Київщині зросла до 11: під завалами знайшли ще одну людину
У селищі Димер на Київщині рятувальники вилучили з-під завалів тіло ще однієї людини, через що загальна кількість жертв російського обстрілу зросла до 11 осіб.
У селищі Димер Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
За його словами, під час розбору зруйнованих конструкцій рятувальники виявили та деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби — пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуюють мешканців зруйнованого будинку у Димері на Київщині.
Нагадаємо, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.
Раніше у МВС розповіли деталі порятунку з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.