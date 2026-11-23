Відбиття атаки «Шахедів» / © tsn.ua

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У Києві вранці 23 листопада прогриміли звуки вибухів під час оголошеної тривоги жовтого рівня через загрозу атаки російськими дронами. Згодом стало відомо про падіння уламків БпЛА у двох районах столиці.

Про це повідомили кореспонденти ТСН, Київська МВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

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Перед звуками вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ реактивного безпілотника над столицею. Вказувалося, що він летить у напрямку Подолу та Святошино.

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За даними моніторингових телеграм-каналів, безпілотник вдалося збити.

Згодом Київська МВА поінформувала, що за попередніми даними, у Подільському районі уламки дрона впали на нежитлову будівлю. Минулося без пожежі.

На місце прямують екстрені служби.

Крім того, КМВА повідомила, що у Святошинському районі уламки впали на території закладу освіти. Екстрені служби прямують на місце. За даними Кличка, водночас за іншою адресою в цьому районі теж зафіксували падіння уламків БпЛА на територію ще одного навчального закладу.

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До слова, у Димері на Київщині рятувальники дістали з-під завалів 79-річну жінку, яка вижила після російського удару, її госпіталізували.

Водночас під час пошукових робіт деблокували тіла ще кількох загиблих, тож кількість жертв у селищі станом на ранок 23 листопада зросла до 11-ти. На місці руйнувань триває пошуково-рятувальна операція.

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