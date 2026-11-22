Росія продовжує атакувати Київщину ударними дронами / © tsn.ua

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Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула людина, є поранені. Також пошкоджено два приватні житлові будинки.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, а також місцеві ЗМІ.

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Зокрема, у Білоцерківському районі поранена жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару в одному з приватних житлових будинків виникла пожежа, ще одна оселя зазнала пошкоджень через вибухову хвилю.

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Ще один постраждалий — чоловік. Він потрапив під удар у Бучанському районі. Там внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю магазину. Чоловікові також надають медичну допомогу, його стан уточнюється.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Вишневому Київської області реактивний безпілотник «Герань-5» влучив у торговельний центр Novus.

На місцях працюють рятувальники.

Загинула людина у Вишневому

Пізніше стало відомо, що ворог забрав життя людини у Вишневому. Ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

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«Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку. Ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об’єкти та саме життя людей», — повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.



Пожежу в будівлі магазину ліквідовано.

Нагадаємо, РФ атакувала багатоповерхівку під Києвом. 22 листопада з-під завалів діставали тіла. Понад десять людей шукали. Вночі армія РФ атакувала безпілотниками Київську область.

Раніше, 20 листопада, РФ здійснила масовану атаку на Київщину. Зокрема, у Броварському районі внаслідок було пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

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