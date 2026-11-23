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- Київ
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Російська атака на Київщину: у Димері з-під завалів дістали вже восьме тіло
Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини.
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер Київської області зросла до восьми.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
«Восьме тіло людини, яку вбили росіяни у Димері, деблокували рятувальники», — зазначив посадовець.
Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають. Фахівці продовжують розбирати завали та шукати людей.
Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуюють мешканців зруйнованого будинку у Димері на Київщині.
Ми раніше інформували, що у МВС розповіли деталі порятунку з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.