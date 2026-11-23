Удар по Димеру

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Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер Київської області зросла до восьми.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Восьме тіло людини, яку вбили росіяни у Димері, деблокували рятувальники», — зазначив посадовець.

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Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають. Фахівці продовжують розбирати завали та шукати людей.

Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуюють мешканців зруйнованого будинку у Димері на Київщині.

Ми раніше інформували, що у МВС розповіли деталі порятунку з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Димері 7-річного Давида, який провів під бетонними уламками майже 14 годин.

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