Рятувальники дістали живу дитину з-під завалів у Димері на Київщині / © ДСНС

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З-під завалів п’ятиповерхівки в селищі Димер Київської області, зруйнованої внаслідок атаки РФ, дістали живу дитину.

Про це ввечері 22 листопада повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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«Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину», — написав він.

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Як додали джерела ТСН у Київській ОВА, врятований — семирічний хлопчик, батьків якого вранці евакуювали рятувальники. Зазначається, що хлопчик понад 7 годин був під завалами при +4 градусах температури повітря.

Наразі також відомо про трьох загиблих і сімох постраждалих. У ДСНС додали, що особи двох загиблих встановлені: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Рятувальники додають, що їхню роботу ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Удар по Димеру: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.

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Наразі відомо про 3 загиблих внаслідок атаки. Серед них, жінка 1978 року народження і 18-річний хлопець.

Крім того, ще щонайменше 14 людей не виходять на зв’язок, а місцеві мешканці чекають звісток про своїх близьких. Біля будинку зібралося багато людей, які чекають на звістки про своїх рідних і друзів. Більшість із них неохоче спілкується з журналістами.

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