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- Київ
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Диво серед руїн: дитину знайшли живою під завалами 5-поверхівки в Димері
Працівники ДСНС врятували дитину, яка дивом вижила у завалах зруйнованого російським обстрілом житлового будинку в Димері на Київщині.
З-під завалів п’ятиповерхівки в селищі Димер Київської області, зруйнованої внаслідок атаки РФ, дістали живу дитину.
Про це ввечері 22 листопада повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
«Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину», — написав він.
Як додали джерела ТСН у Київській ОВА, врятований — семирічний хлопчик, батьків якого вранці евакуювали рятувальники. Зазначається, що хлопчик понад 7 годин був під завалами при +4 градусах температури повітря.
Наразі також відомо про трьох загиблих і сімох постраждалих. У ДСНС додали, що особи двох загиблих встановлені: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.
Рятувальники додають, що їхню роботу ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Удар по Димеру: останні новини
Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.
Наразі відомо про 3 загиблих внаслідок атаки. Серед них, жінка 1978 року народження і 18-річний хлопець.
Крім того, ще щонайменше 14 людей не виходять на зв’язок, а місцеві мешканці чекають звісток про своїх близьких. Біля будинку зібралося багато людей, які чекають на звістки про своїх рідних і друзів. Більшість із них неохоче спілкується з журналістами.