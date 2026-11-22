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- Київ
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Яка ситуація з водою у Києві: у водоканалі повідомили про ситуацію
У Києві стабілізували тиск у водопровідних мережах п’яти районів після російської атаки на об’єкт критичної інфраструктури.
У п’яти районах Києва вдалося стабілізувати тиск у водопровідних мережах до мінімальних нормативних показників після пошкоджень внаслідок російської атаки.
Про це повідомили у «Київводоканалі».
Зокрема, стабілізувати тиск вдалося у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
У решті районів Києва водопостачання здійснюється в повному обсязі.
Водночас комунальники попереджають, що відновлювальні роботи на постраждалому в результаті ворожої атаки об’єкті тривають. У «Київводоканалі» попередили, що під час цих робіт тиск у водопровідних мережах коригуватиметься.
«Фахівці продовжують працювати над повноцінним відновленням роботи системи та забезпеченням стабільного водопостачання столиці. Про подальші зміни інформуватимемо додатково», — підсумували у «Київводоканалі».
Нагадаємо, учора, 21 листопада, у Києві виникли масштабні перебої з водопостачанням одразу на обох берегах столиці: у правобережній та лівобережній частинах міста знижений тиск у мережах, а подекуди вода зникла повністю.
Сьогодні вдень стало відомо, що на правому березі Києва розпочалося відновлення водопостачання після перебоїв.