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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: обломки упали в двух районах (обновлено)
Обломки вражеских беспилотников упали на территориях двух учебных заведений.
В Киеве утром 23 ноября прогремели звуки взрывов во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами. Впоследствии стало известно о падении обломков БпЛА в двух районах столицы.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН, Киевская ГВА и городской голова Киева Виталий Кличко.
Перед звуками взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете реактивного беспилотника над столицей. Указывалось, что он летит по направлению к Подолу и Святошино.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, беспилотник удалось сбить.
Впоследствии Киевская ГВА проинформировала, что, по предварительным данным, в Подольском районе обломки дрона упали на нежилое здание. Обошлось без пожара.
На место следуют экстренные службы.
Кроме того, КГВА сообщила, что в Святошинском районе обломки упали на территории учебного заведения. Экстренные службы направляются на место. По данным Кличко, в то же время по другому адресу в этом районе тоже зафиксировали падение обломков БпЛА на территорию еще одного учебного заведения.
К слову, в Дымере в Киевской области спасатели достали из-под завалов 79-летнюю женщину, выжившую после российского удара, ее госпитализировали.
Во время поисковых работ деблокировали тела еще нескольких погибших, поэтому количество жертв в поселке по состоянию на утро 23 ноября возросло до 11-ти. На месте разрушений идет поисково-спасательная операция.