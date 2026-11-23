Отражение атаки «Шахедов» / © tsn.ua

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В Киеве утром 23 ноября прогремели звуки взрывов во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами. Впоследствии стало известно о падении обломков БпЛА в двух районах столицы.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН, Киевская ГВА и городской голова Киева Виталий Кличко.

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Перед звуками взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете реактивного беспилотника над столицей. Указывалось, что он летит по направлению к Подолу и Святошино.

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По данным мониторинговых телеграм-каналов, беспилотник удалось сбить.

Впоследствии Киевская ГВА проинформировала, что, по предварительным данным, в Подольском районе обломки дрона упали на нежилое здание. Обошлось без пожара.

На место следуют экстренные службы.

Кроме того, КГВА сообщила, что в Святошинском районе обломки упали на территории учебного заведения. Экстренные службы направляются на место. По данным Кличко, в то же время по другому адресу в этом районе тоже зафиксировали падение обломков БпЛА на территорию еще одного учебного заведения.

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К слову, в Дымере в Киевской области спасатели достали из-под завалов 79-летнюю женщину, выжившую после российского удара, ее госпитализировали.

Во время поисковых работ деблокировали тела еще нескольких погибших, поэтому количество жертв в поселке по состоянию на утро 23 ноября возросло до 11-ти. На месте разрушений идет поисково-спасательная операция.

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