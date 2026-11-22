Россия продолжает атаковать Киевщину ударными дронами / © tsn.ua

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Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погиб человек, есть раненые. Также повреждены два частных жилых дома.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, а также местные СМИ.

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В частности, в Белоцерковском районе ранена женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате удара в одном из частных жилых домов возник пожар, еще один дом получил повреждения из-за взрывной волны.

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Еще один пострадавший — мужчина. Он попал под удар в Бучанском районе. Там в результате российской атаки повреждено здание магазина. Мужчине также оказывают медицинскую помощь, его состояние уточняется.

По сообщениям местных СМИ, в Вишневом Киевской области реактивный беспилотник Герань-5 попал в торговый центр Novus.

На местах работают спасатели.

Погиб человек в Вишневом

Позже стало известно, что враг унес жизни человека в Вишневом. Еще три человека ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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«Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки. Враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей», — сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Пожар в здании магазина ликвидирован.

Напомним, РФ атаковала многоэтажку под Киевом. 22 ноября из-под завалов извлекали тела. Более десяти человек искали. Ночью армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область.

Ранее, 20 ноября, РФ совершила массированную атаку на Киевщину. В частности, в Броварском районе в результате были повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

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