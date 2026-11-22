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- Киев
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"Люди просто пришли в магазин за продуктами": Россия атаковала Киевщину дронами — есть погибший
Российские войска продолжают атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов в Белоцерковском и Бучанском районах ранения получили два человека — мужчина и женщина. Также повреждены частные дома и магазин.
Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погиб человек, есть раненые. Также повреждены два частных жилых дома.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, а также местные СМИ.
В частности, в Белоцерковском районе ранена женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате удара в одном из частных жилых домов возник пожар, еще один дом получил повреждения из-за взрывной волны.
Еще один пострадавший — мужчина. Он попал под удар в Бучанском районе. Там в результате российской атаки повреждено здание магазина. Мужчине также оказывают медицинскую помощь, его состояние уточняется.
По сообщениям местных СМИ, в Вишневом Киевской области реактивный беспилотник Герань-5 попал в торговый центр Novus.
На местах работают спасатели.
Погиб человек в Вишневом
Позже стало известно, что враг унес жизни человека в Вишневом. Еще три человека ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки. Враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей», — сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.
Пожар в здании магазина ликвидирован.
Напомним, РФ атаковала многоэтажку под Киевом. 22 ноября из-под завалов извлекали тела. Более десяти человек искали. Ночью армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область.
Ранее, 20 ноября, РФ совершила массированную атаку на Киевщину. В частности, в Броварском районе в результате были повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.