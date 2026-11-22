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- Киев
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Чудо среди руин: ребенка нашли живым под завалами 5-этажки в Димере
Работники ГСЧС спасли ребенка, чудом выжившего в завалах разрушенного российским обстрелом жилого дома в Дымере на Киевщине.
Из-под завалов пятиэтажки в поселке Дымер Киевской области, разрушенной в результате атаки РФ, достали живого ребенка.
Об этом вечером 22 ноября сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
«Во время поисково-спасательных работ в Дымере спасатели достали живого ребенка», — написал он.
Как добавили источники ТСН в Киевской ОВА, спасенный — семилетний мальчик, родителей которого утром эвакуировали спасатели. Отмечается, что мальчик более 7 часов находился под завалами при +4 градусах температуры воздуха.
В настоящее время также известно о трех погибших и семи пострадавших. В ГСЧС добавили, что личности двух погибших установлены: это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.
Спасатели добавляют, что их работу осложняют постоянная угроза повторных российских атак и воздушных тревог, из-за которых приходится приостанавливать работы. Спасательно-розыскные работы продолжаются.
Удар по Дымеру: последние новости
Напомним, что сегодня, 22 ноября, российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.
Пока известно о 3 погибших в результате атаки. Среди них женщина 1978 года рождения и 18-летний парень.
Кроме того, еще не менее 14 человек не выходят на связь, а местные жители ждут известий о своих близких. У дома собралось много людей, ожидающих известия о своих родных и друзьях. Большинство из них неохотно общаются с журналистами.