Спасатели достали живого ребенка из-под завалов в Димере на Киевщине

Реклама

Из-под завалов пятиэтажки в поселке Дымер Киевской области, разрушенной в результате атаки РФ, достали живого ребенка.

Об этом вечером 22 ноября сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Реклама

«Во время поисково-спасательных работ в Дымере спасатели достали живого ребенка», — написал он.

Реклама

Как добавили источники ТСН в Киевской ОВА, спасенный — семилетний мальчик, родителей которого утром эвакуировали спасатели. Отмечается, что мальчик более 7 часов находился под завалами при +4 градусах температуры воздуха.

В настоящее время также известно о трех погибших и семи пострадавших. В ГСЧС добавили, что личности двух погибших установлены: это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

Спасатели добавляют, что их работу осложняют постоянная угроза повторных российских атак и воздушных тревог, из-за которых приходится приостанавливать работы. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Удар по Дымеру: последние новости

Напомним, что сегодня, 22 ноября, российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.

Реклама

Пока известно о 3 погибших в результате атаки. Среди них женщина 1978 года рождения и 18-летний парень.

Кроме того, еще не менее 14 человек не выходят на связь, а местные жители ждут известий о своих близких. У дома собралось много людей, ожидающих известия о своих родных и друзьях. Большинство из них неохотно общаются с журналистами.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров