Удар по Дымеру

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Число погибших в результате российской атаки на Дымер Киевской области возросло до восьми.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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«Восьмое тело человека, убитого россиянами в Дымере, деблокировано спасателями», — отметил чиновник.

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Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.

Мы ранее информировали, что в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.

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