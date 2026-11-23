- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская атака на Киевщину: в Димере из-под завалов достали уже восьмое тело
Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека.
Число погибших в результате российской атаки на Дымер Киевской области возросло до восьми.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
«Восьмое тело человека, убитого россиянами в Дымере, деблокировано спасателями», — отметил чиновник.
Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются. Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.
Мы ранее информировали, что в МВД рассказали детали спасения из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере 7-летнего Давида, который провел под бетонными обломками почти 14 часов.