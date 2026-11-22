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- Киев
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Какая ситуация с водой в Киеве: в водоканале сообщили о ситуации
В Киеве стабилизировали давление в водопроводных сетях пяти районов после атаки российской на объект критической инфраструктуры.
В пяти районах Киева удалось стабилизировать давление в водопроводных сетях до минимальных нормативных показателей после повреждений в результате российской атаки.
Об этом сообщили в «Киевводоканале».
В частности, стабилизировать давление удалось в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы.
В остальных районах Киева водоснабжение осуществляется в полном объеме.
В то же время коммунальщики предупреждают, что восстановительные работы на пострадавшем в результате вражеской атаки объекте продолжаются. В Киевводоканале предупредили, что во время этих работ давление в водопроводных сетях будет корректироваться.
«Специалисты продолжают работать над полноценным восстановлением работы системы и обеспечением стабильного водоснабжения столицы. О дальнейших изменениях будем информировать дополнительно», — подытожили в «Киевводоканале».
Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве возникли масштабные перебои с водоснабжением сразу на обоих берегах столицы: в правобережной и левобережной частях города снижено давление в сетях, а иногда вода исчезла полностью.
Сегодня стало известно, что на правом берегу Киева началось восстановление водоснабжения после перебоев.