Водоснабжение Киева после атаки РФ: в каких районах стабилизировали давление воды / © pixabay.com

Реклама

В пяти районах Киева удалось стабилизировать давление в водопроводных сетях до минимальных нормативных показателей после повреждений в результате российской атаки.

Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Реклама

В частности, стабилизировать давление удалось в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Реклама

В остальных районах Киева водоснабжение осуществляется в полном объеме.

В то же время коммунальщики предупреждают, что восстановительные работы на пострадавшем в результате вражеской атаки объекте продолжаются. В Киевводоканале предупредили, что во время этих работ давление в водопроводных сетях будет корректироваться.

«Специалисты продолжают работать над полноценным восстановлением работы системы и обеспечением стабильного водоснабжения столицы. О дальнейших изменениях будем информировать дополнительно», — подытожили в «Киевводоканале».

Напомним, вчера, 21 ноября, в Киеве возникли масштабные перебои с водоснабжением сразу на обоих берегах столицы: в правобережной и левобережной частях города снижено давление в сетях, а иногда вода исчезла полностью.

Реклама

Сегодня стало известно, что на правом берегу Киева началось восстановление водоснабжения после перебоев.

Новости партнеров

Новости партнеров