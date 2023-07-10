На Київщині представники УПЦ МП не пускали вірян до собору: священник застосував вогнегасник (відео)

У Білій Церкві на Київщині священники УПЦ МП не хотіли залишати будівлю собору.

У Білій Церкві на Київщині у понеділок, 10 липня, місцеві мешканці намагалися потрапити до Спасо-Преображенського собору, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Понад 40 людей зібралися поблизу храму, аби вигнати представників УПЦ МП з приміщення. Однак священник УПЦ МП застосовував проти людей вогнегасник.

Відео з місця подій поширили у місцевих Telegram-каналах.

У Мережі повідомляли, що представник УПЦ МП закрився всередині та використовував вогнегасник, щоб перешкоджати потраплянню людей до приміщення.

Місцеві мешканці прийшли до Спасо-Преображенського собору виконати рішення міськради, за яким церква перейшла під контроль ПЦУ.

Згодом стало відомо, що людей все ж пустили до собору. Поліція отримала повідомлення про насильство та хуліганство.

Після того, як вдалось потрапити до приміщення, Митрополит Білоцерківський повідомив, що представники УПЦ МП винесли зі Спасо-Преображенського собору всі ікони.

У квітні рішенням Білоцерківська міська рада розірвала угоду з УПЦ МП про користування комплексом Преображенського собору. Протягом травня і червня прихильники МП утримували храм незаконно. Вже 29 червня Білоцерківська міська рада ухвалила рішення про передавання Преображенського собору в користування Білоцерківській єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, на Київщині п'яний водій протаранив дерево – загинула дворічна дитина.

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