Вогняне пекло у Києві: пожежа на АЗС спалахнула через наїзд авто на колонку (фото, відео)

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на АЗС у Деснянському районі Києва, яка сталася у неділю, 9 липня, унаслідок того, що в заправку влетів автомобіль.

Про те, що на Броварському проспекті, 29 спалахнула пожежа рятувальникам повідомили о 15:09. На місце виїхали пожежні розрахунки.

"Рятувальники розпочали гасіння вогню. На місці було виявлено трьох потерпілих. Їх передали медикам. Ліквідація пожежі ще триває – пожежні проводять проливання та промивання території. Площа займання склала 1500 квадратних метрів", - розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

До гасіння вогню було залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Через пожежу на АЗС було перекрито рух транспорту на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників.

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що пожежа виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.

Трьох постраждалих із опіками різного ступеню госпіталізували медики. Серед них водій автомобіля, який врізався в заправочну колонку та оператор АЗС.

"У результаті події троє осіб, зокрема водій авто і пасажир, а також оператор автозаправної станції, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували медики. Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. За попередніми даними, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання. Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У Мережі з'явилося відео, як автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася пожежа. Цей момент зафіксували камери спостереження.

На опублікованих кадрах видно, як автомобіль буквально таранить колонку на АЗС. Після цього одразу спалахує вогонь. З місця аварії розбігаються люди та від’їжджає інше авто.

Пожежа на АЗС у Києві: автомобіль на швидкості влетів у колонку

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що пожежа виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку.

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