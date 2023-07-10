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В Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку

В Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку

В Украине успешно трансплантировали сердце ребенку / Фото: pixabay.com

Трансплантация прошла удачно.

Сегодня ночью, 10 июля, украинские медики впервые провели трансплантацию сердца шестилетней девочке. Операцию сделали в Институте сердца.

Об этом сообщил украинский врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров.

"Сегодня ночью в институте выполнена трансплантация сердца шестилетней девочке. Операция прошла гладко, девочка экстубирована через два часа после операции. Подробности опубликуем позже", — написал Борис Тодуров.

Напомним:

  • Украинские военные хирурги в прифронтовом госпитале провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мире, и спасли жизнь украинского защитника.
  • В Институте сердца в Киеве была проведена уникальная операция. Это первая операция по шунтированию сразу нескольких коронарных артерий по мини-доступу на работающем сердце.
  • В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца. Врачи Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.

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