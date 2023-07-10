Автівка протаранила АЗС: нові фото резонансної пожежі у Києві

У Дніпровському районі Києва, на Броварському проспекті 9 липня сталася масштабна пожежа на автозаправній станції.

Пресслужба МВС опублікувала нові фото наслідків загоряння.

Відомо, що у результаті пожежі на АЗС постраждали водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження. Вони отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загоряння.

Вогонь вирував на площі 1500 квадратних метрів і повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС та вісім легкових авто.

Як розповіли представники мережі АЗС KLO, за попередніми даними та свідченнями очевидців, водій кабріолету AUDI TT з пасажиром на дуже високій швидкості їхали на АЗК з порушенням правил дорожнього руху (попередньо перетнувши три полоси).

Масштабна пожежа на АЗС у Києві.

Масштабна пожежа на АЗС у Києві.

Масштабна пожежа на АЗС у Києві.

Масштабна пожежа на АЗС у Києві.

Нагадаємо, на Київщині п'яний водій протаранив дерево – загинула дворічна дитина.

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