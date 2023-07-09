Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео тарану бензоколонки

У Мережі з'явилося відео, як у неділю, 9 липня, автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася масштабна пожежа.

Цей момент зафіксували камери спостереження.

На опублікованих кадрах видно, як автомобіль буквально таранить колонку на АЗС. Після цього одразу спалахує вогонь. З місця аварії розбігаються люди та від’їжджають інші авто.

У поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що пожежа виникла внаслідок зіткнення з колонкою автомобіля "Ауді", 21-річний водій якого не впорався з керуванням.

Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС, а також 8 легкових авто.

Пожежа на АЗС у Києві: автомобіль на швидкості влетів у колонку

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що пожежа виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку.

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