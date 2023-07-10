В Киеве зафиксирован новый погодный рекорд: что известно

В столице 7 июля было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

В Киеве зафиксировали новый погодный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

В понедельник, 10 июля, также пройдет небольшой дождь.

Напомним, в Киеве 7 июля залповый ливень натворил беды: людей буквально сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги. Возникли подтопления в Голосеевском и Печерском районах. Вода добралась до подземного перехода возле станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по лестнице, словно фонтан. В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в одном из магазинов образовался фонтан. До этого посетители этого ТРЦ сообщали о затоплении самого помещения.

В Киеве во время ливня девушку унесло потоком воды

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