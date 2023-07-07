У Києві чоловік влаштував стрілянину на Голосіївському проспекті: що відомо (фото)

У Києві у ході конфлікту з перехожисм чоловік влаштував стрілянину. Надзвичайна подія сталася просто посеред дня на Голосіївському проспекті.

Про це повідомляє поліція Києва.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від містян про те, що у Голосіївському районі між чоловіками стався словесний конфлікт, у результаті якого один з них дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік перехожого. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для встановлення обставин події.

На місці події поліцейські Голосіївського управління поліції виявили 42-річного киянина, який мав при собі зброю. Поліціянти затримали чоловіка, а пістолет вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Згідно з висновком експерта, пістолет виготовлений шляхом переробки саморобним способом та належить до короткоствольної вогнепальної зброї.

"Слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – придбання та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні поліції.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві біля клубу "К41", що на Кирилівській, 41, невідомі напали на дизайнера Костянтина Омелю. Чоловіка побили до непритомності.

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