Злива у Києві: поліціянти допомагають містянам вибратись з підтоплених автівок (відео)

Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району.

У Києві після залпової зливи поліцейські допомагають мешканцям врятуватись від негоди.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району.

Наразі керівництво та співробітники Голосіївського управління поліції всіляко допомагають місцевим мешканцям боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок.

На місцях працюють відповідні служби.

На щастя, рівень води поступово починає знижуватися.

У Києві злива: столичні поліцейські допомагають мешканцям врятуватись від негоди Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району. Наразі керівництво та співробітники Голосіївського управління поліції всіляко допомагають місцевим мешканцям боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок. На місцях працюють відповідні служби. На щастя, рівень води поступово починає знижуватися. Відділ комунікації поліції Києва Вікторія Пономарьова #поліція_Києва #допомога Національна поліція України Голосіївське управління поліції ГУНП у м. Києві Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 7 липня 2023 р.

8 липня вночі в Києві знову грози, оголошено перший рівень небезпеки

Уночі 8 липня в Києві очікуються грози (перший рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу синоптики також прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі (удень місцями), вітер північний, 7-12 м/с, удень окремі пориви 15-18 м/с, температура вночі 17-19°, вдень – 23-25°.

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, як тендітну дівчину знесло потоком води, коли вона хотіла перейти дорогу.

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

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