Після залпової зливи у Києві комунальники ліквідовують наслідки: з'явилися нові фото та відео масштабних підтоплень

У Києві комунальні служби міста завершують ліквідовувати наслідки негоди. Зокрема, відведення води з низин, прибирання гілок.

Про це інформує КК "Київавтодор".

Внаслідок потужної залпової зливи підтоплення виникли в Голосіївському та Печерському районах.

Основна причина підтоплень – залповий характер зливи. Адже в цих та інших районах решітки зливостоків нещодавно розчистили.

Серед місць підтоплень – бульвар Міхновського (колишній бульвар Дружби Народів). Перед дощем працівники ШЕУ повністю зняли решітки зливостоків із дощоприймальних колодязів і обгородили місця спеціальними сигнальними блоками. Це зробили, аби потоки води, які переносять бруд, не засмітили решітки. Попри розчистку колектора і зняті решітки виникло підтоплення. Адже система не розрахована на таку кількість опадів.

Ввечері 7 липня переповнена річка Либідь вийшла з берегів – вода полилась зі зливостоків у зворотному напрямку, підтоплюючи вулиці.

Крім того, вода дісталася підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан.

Не обійшлося і без казусів. У торгівельно-розважальному центрі Ocean Plaza в одній з крамниць утворився фонтан. До цього відвідувачі цього ТРЦ повідомляли про затоплення самого приміщення.

Наслідки негоди у Києві: затоплений підземний перехід та ТРЦ Ocean Plaza

Найближчого вечора та вночі знову прогнозують зливи

Метеорологи прогнозують зливи у столиці протягом вечора і найближчої ночі. Комунальні служби працюють у посиленому режимі цілодобово. Цілодобово чергують і рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", виїжджаючи на виклики для ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, як тендітну дівчину знесло потоком води, коли вона хотіла перейти дорогу.

У Києві під час зливи дівчину знесло потоком води

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