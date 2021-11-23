У Києві ввечері обмежать на вхід до трьох станцій метро

У Києві ввечері обмежать на вхід до трьох станцій метро

Механізм застосовується для уникнення масового скупчення людей на платформах.

У Києві ввечері обмежать на вхід до трьох станцій метро.

Сьогодні, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен).

Про це йдеться у повідомленні Київського метрополітену.

Так, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:45, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

Після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід таких станцій:

"Палац спорту";

"Олімпійська";

"Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - йдеться у повідомленні.

Водночас у метро заборонене перевезення пасажирів (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

Нагадаємо, у Києві офіційно ухвалили створення біля метро "Арсенальна" наземного переходу.

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