Механізм застосовується для уникнення масового скупчення людей на платформах.
У Києві ввечері обмежать на вхід до трьох станцій метро.
Сьогодні, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен).
Про це йдеться у повідомленні Київського метрополітену.
Так, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:45, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
Після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід таких станцій:
- "Палац спорту";
- "Олімпійська";
- "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - йдеться у повідомленні.
Водночас у метро заборонене перевезення пасажирів (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.
Нагадаємо, у Києві офіційно ухвалили створення біля метро "Арсенальна" наземного переходу.
Читайте також:
- Рідні продовжують пошуки уже дев'ятий місяць: у Київській області за загадкових обставин зник 22-річний військовий (фото)
- Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
- Який вигляд мав би центр Києва з річкою Хрещатик, звільненою з колектора: візуалізація
- Стало відомо, що зведуть на місці Льодового стадіону у Києві