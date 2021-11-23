Київ увійшов до найбільш популярних "інстаграмних" міст світу

Українська столиця обійшла Прагу, Будапешт та Санкт-Петербург.
Київ посів 4 місце у рейтингу найінстаграмніших міст світу. Користувачі згадували українську столицю у соціальній мережі 21,9 млн разів.
Про це йдеться у дослідженні Design Bundles.
Компанія проаналізувала найпопулярніші геолокації міст та туристичних пам'яток у Instagram. У топ-10 перше місце посів Рим - 61,2 млн. згадок. Потім йде Ріо-де-Жанейро – 45 млн, Венеція – 25,7 млн та Київ – 21,9 млн. П'ятірку закриває історичний центр Флоренції – 21,5 млн позначок у соцмережі.
Рейтинг закривають історичний центр Праги – 17,7 млн, Будапешт – 14,6 млн, Бразилія – 13,2 млн, історичний центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн та Кіто – 9,8 млн.
Нагадаємо, що у Києві у вівторок, 23 листопада, як і прогнозували синоптики, пішов перший сніг. Кияни почали ділитися відповідними фото та відео у соціальних мережах.
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