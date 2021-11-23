"Невже зима!": у Києві випав перший сніг (фото та відео)

"Невже зима!": у Києві випав перший сніг (фото та відео)

Опади помітили в столиці та області.

У Києві у вівторок, 23 листопада, як і прогнозували синоптики, пішов перший сніг.

Кияни почали ділитися відповідними фото та відео у соціальних мережах.

Опади помітили мешканці правого берега столиці, а також у центрі та у Броварах. Однак через те, що на вулиці плюсова температура повітря, сніг одразу тане.

"Пінопласту якогось насипало) Типу сніг", "нарешті!", "Снігу і бажано невеликого морозу хотілося б!", "На Оболоні сніжок літає", "невже зима?" - пишуть користувачі у соціальних мережах.

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Нагадаємо, що 23 листопада у Києві прогнозували сніг. Очікується, що температура повітря опуститься до позначки -2 градуси. Комунальники вже підготувались до боротьби зі стихією.

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