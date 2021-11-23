У Києві впровадили радикальні методи боротьби з незаконною парковкою біля Бесарабки: фото

У Києві впровадили радикальні методи боротьби з незаконною парковкою біля Бесарабки: фото

Поряд із антипаркувальними стовпчиками комунальники встановили бетонні блоки.

У Києві впровадили радикальні методи боротьби з незаконною парковкою біля Бесарабки.

Поряд із антипаркувальними стовпчиками комунальники встановили бетонні блоки.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

"Оскільки оті антипаркувальні стовпчики до одного місця і всі ми бачили це наочно на відео, міська влада вирішили більш радикально підійти до обмежень", - йдеться у дописі.

Зазначимо, що від 9 листопада Бессарабський проїзд став пішохідною зоною. Там встановили антипаркувальні стовпчики.

“В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді”, - повідомив ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

За його словами, "рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі".

Густєлєв зауважив, що заїзд на Бессарабський проїзд із боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони.

За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%, нагадав Густєлєв.