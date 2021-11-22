Кличко сказав, коли Київ вийде з "червоної" зони

Коронавірус у столиці стрімко пішов на спад.
Київ незабаром вийде із "червоної" зони карантину. Це пов'язано з тим, що у столиці покращилася ситуація з коронавірусом.
Про це 21 листопада повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, найближчим часом місто може перейти із "червоної" зони карантину до "помаранчевої". Кличко зазначив, що заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%. При цьому зайнято 61% ліжок із киснем.
"Трохи менше, ніж було, але розслаблятися в жодному разі не потрібно", - сказав мер.
Він наголосив, що ситуація з COVID-19 у столиці досі залишається загрозливою. Прогнозується, що цифри підуть на спад завдяки вакцинації.
Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.
Нагадаємо, у Києві школярі повертаються за парти. Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.
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