Кличко сказав, коли Київ вийде з "червоної" зони

Кличко сказав, коли Київ вийде з "червоної" зони

Коронавірус у столиці стрімко пішов на спад.

Київ незабаром вийде із "червоної" зони карантину. Це пов'язано з тим, що у столиці покращилася ситуація з коронавірусом.

Про це 21 листопада повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, найближчим часом місто може перейти із "червоної" зони карантину до "помаранчевої". Кличко зазначив, що заповненість ліжок у лікарнях знизилася до 58%. При цьому зайнято 61% ліжок із киснем.

"Трохи менше, ніж було, але розслаблятися в жодному разі не потрібно", - сказав мер.

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Він наголосив, що ситуація з COVID-19 у столиці досі залишається загрозливою. Прогнозується, що цифри підуть на спад завдяки вакцинації.

Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.

Нагадаємо, у Києві школярі повертаються за парти. Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.

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