У Мережі обговорюють перекриття мосту Патона на два місяці: у КМДА все заперечують

У Мережі обговорюють перекриття мосту Патона на два місяці: у КМДА все заперечують

Жителям столиці не варто хвилюватися.

У Мережі з'явилася інформація, що у Києві перекриють міст Патона на ремонт, який триватиме два місяці. Алеє киянам нібито обіцяють організувати на цей час "комфортний об'їзд".

Такою інформацією, зокрема, поділився у Facebook директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

Також читайте У Києві частково перекриють міст Патона

"Найближчим часом Кличко перекриває міст Патона! Від наступного понеділка, 29 листопада, на два місяці плануються термінові ремонтні роботи. Повідомляється, що міст реально може зруйнуватися будь-якої миті, поховавши десятки і сотні людей. Тому й були потрібні такі термінові заходи", — пояснив Биков.

У КМДА відреагували та заявили, інформація про перекриття мосту Патона від 29 листопада не відповідає дійсності і є маніпуляцією. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що, враховуючи аварійний стан споруди, від 2020 року обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках. Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду. І саме у такому режимі міст продовжує працювати.

"Сьогодні триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде! І подібна інформація є навмисною маніпуляцією", – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо:

Столичний міст Патона вчергове обсипався минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції.

минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції. Наступного року Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.

Читайте також: