У Києві викрили фіктивний обмінник валют в орендованому приміщенні: аферисти тікали через отвір (фото)

У Києві викрили фіктивний обмінник валют в орендованому приміщенні: аферисти тікали через отвір (фото)

У псевдообміннику шахраї вкрали у клієнта 29 тисяч доларів.

У Києві зловмисники створили фіктивний пункт обміну валют, де обкрадали клієнтів. Їх затримали і оголосили про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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32-річний уродженець АР Крим та 31-річний уродженця Запорізької області орендували приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют і розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом. Після цього вони чекали на "клієнта" в приміщенні. Одного із киян вони ошукали на понад 700 тисяч гривень.

Поліція затримала їх під час спеціальної операції. Так, один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 тисяч доларів, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте їх затримали на місці події.

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Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, сумку з грошима та інші речові докази. Фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, київські оперативники затримали чоловіка, який під приводом обміну валют заволодів 30 тисячами доларів США.