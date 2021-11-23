Киев вошел в самые популярные "инстаграмные" города мира

Украинская столица обошла Прагу, Будапешт и Санкт-Петербург.
Киев занял 4 место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Пользователи упоминали украинскую столицу в социальной сети 21,9 млн раз.
Об этом говорится в исследовании Design Bundles.
Компания проанализировала самые популярные геолокации городов и достопримечательностей в Instagram. В топ-10 первое место занял Рим – 61,2 млн упоминаний. Затем идет Рио-де-Жанейро – 45 млн, Венеция – 25,7 млн и Киев – 21,9 млн. Пятерку закрывает исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок в соцсети.
Рейтинг закрывают исторический центр Праги – 17,7 млн, Будапешт – 14,6 млн, Бразилия – 13,2 млн, исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн и Кито – 9,8 млн.
Напомним, что в Киеве во вторник, 23 ноября, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег. Киевляне начали делиться соответствующими фотографиями и видео в социальных сетях.
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