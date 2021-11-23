Киев вошел в самые популярные "инстаграмные" города мира

Киев вошел в самые популярные "инстаграмные" города мира

Украинская столица обошла Прагу, Будапешт и Санкт-Петербург.

Киев занял 4 место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Пользователи упоминали украинскую столицу в социальной сети 21,9 млн раз.

Об этом говорится в исследовании Design Bundles.

Также читайте Кличко сказал, когда Киев выйдет из красной зоны

Компания проанализировала самые популярные геолокации городов и достопримечательностей в Instagram. В топ-10 первое место занял Рим – 61,2 млн упоминаний. Затем идет Рио-де-Жанейро – 45 млн, Венеция – 25,7 млн ​​и Киев – 21,9 млн. Пятерку закрывает исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок в соцсети.

Рейтинг закрывают исторический центр Праги – 17,7 млн, Будапешт – 14,6 млн, Бразилия – 13,2 млн, исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн и Кито – 9,8 млн.

Напомним, что в Киеве во вторник, 23 ноября, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег. Киевляне начали делиться соответствующими фотографиями и видео в социальных сетях.

Киев в "красной" зоне: какие действуют ограничения

Читайте также: