В Киеве разоблачили фиктивный обменник валют в арендованном помещении: аферисты убегали через отверстие (фото)

В Киеве разоблачили фиктивный обменник валют в арендованном помещении: аферисты убегали через отверстие (фото)

В псевдообменнике мошенники украли у клиента 29 тысяч долларов.

В Киеве злоумышленники создали фиктивный пункт обмена валют, где обворовывали клиентов. Их задержали и объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области арендовали помещение, которое обустроили необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили объявления в интернете с выгодным курсом. После этого они ждали "клиента" в помещении. Одного из киевлян они обманули более чем на 700 тысяч гривен.

Полиция задержала их во время специальной операции. Так, один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать украденные средства и обеспечить пути ухода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тысяч долларов, псевдокассир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался скрыться, однако их задержали на месте происшествия.

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Во время неотложных следственных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, сумку с деньгами и другие доказательства. Фигуранты уже уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.

Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, киевские оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел 30 тысячами долларов США.