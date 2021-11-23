Под Киевом пропала 13-летняя девочка: фото, приметы

В полиции отмечают, что Валерия исчезала и раньше.
Под Киевом пропала 13-летняя девочка.
Малолетняя Валерия Сушко ночью 23 ноября покинула территорию Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий Дом" в селе Святопетровское (Белогородская ОТГ, Бучанский район, Киевская область) на ул. Центральной, 118.
Об этом сообщает Отдел полиции №1 (г. Вишневое) Бучанского районного управления полиции.
В настоящее время местонахождение девочки неизвестно.
В полиции отмечают, что Валерия исчезала и раньше.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы прямые светлые короткие (прическа каре), лицо овальное, глаза зеленые.
Валерия была одета в короткое серое пальто и темные брюки.
"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемой, просим звонить по номеру спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов на связь с родными не выходит с 15 ноября.
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