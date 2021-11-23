В Киеве внедрили радикальные методы борьбы с незаконной парковкой возле Бессарабки: фото

В Киеве внедрили радикальные методы борьбы с незаконной парковкой возле Бессарабки: фото

Рядом с антипарковочными столбиками коммунальщики установили бетонные блоки.

В Киеве внедрили радикальные методы борьбы с незаконной парковкой возле Бессарабки.

Рядом с антипарковочными столбиками коммунальщики установили бетонные блоки.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

"Поскольку эти антипарковочные столбики до одного места и все мы видели это наглядно на видео, городские власти решили более радикально подойти к ограничениям", — говорится в сообщении.

Отметим, что с 9 ноября Бессарабский проезд стал пешеходной зоной. Там установили антипарковочные столбики.

В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде”, — сообщил экс-замглавы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

По его словам, "движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. При этом создается новая дополнительная парковочная зона на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади".

Густелев отметил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий. Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка.

Также в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.

По соответствующему проектному решению была разработана транспортная модель, показавшая повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%, напомнил Густелев.